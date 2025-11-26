Flick nie będzie go oszczędzał. Szykuje się kluczowy powrót

Barcelona po porażce z Chelsea będzie chciała się zrehabilitować już w weekend, kiedy to zagra u siebie z Deportivo Alaves. Hansi Flick szykuje kluczowy powrót do pierwszego składu.

Barcelona wreszcie może na niego liczyć. Zagra od początku

Barcelona we wtorek zanotowała fatalny występ na Stamford Bridge, przegrywając w hicie Ligi Mistrzów z Chelsea aż 0-3. To spotkanie mogło ułożyć się zupełnie inaczej, ale na samym początku fatalnie spudłował Ferran Torres, a przy stanie 1-0 dla The Blues czerwoną kartkę otrzymał Ronald Araujo. Zachowanie Urugwajczyka dobiło gości, którzy w osłabieniu nie byli w stanie jakkolwiek zareagować.

Hansi Flick liczył, że uratuje ten mecz zmianami, ale wchodzący z ławki rezerwowych też nie dali pozytywnego impulsu. Ponad 30 minut na murawie spędził Raphinha, który wciąż wraca po poważnej kontuzji uda. Pauzował od końcówki września, a po raz pierwszy po tej przerwie zagrał w weekend przeciwko Athletic Club. Wówczas zaliczył około 10 minut gry.

Pod jego nieobecność na skrzydle występowali Marcus Rashford lub Ferran Torres. Choć notowali niezłe liczby, wciąż żaden z nich nie okazał się odpowiednim zastępcą, a drużyna cierpiała na absencji Brazylijczyka. Flick nie zamierza go dłużej oszczędzać – w najbliższym meczu przeciwko Deportivo Alaves ma już wrócić do wyjściowego składu.

Będzie to ważny moment dla Raphinhi, który opuścił prawie dwa miesiące. Poprzedni sezon w jego wykonaniu był znakomity – nie tylko notował świetne liczby, ale był też liderem całej drużyny. Jego powrót do gry może odmienić Barcelonę, która zalicza poważny kryzys, co widać po jej wynikach w La Lidze oraz Lidze Mistrzów.