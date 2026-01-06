Flick mówi wprost o rywalizacji w Barcelonie. Ważne słowa o Lewandowskim

FC Barcelona przygotowuje się do półfinału Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem. Podczas konferencji prasowej Hansi Flick nawiązał do rywalizacji w ataku, podkreślając rolę Roberta Lewandowskiego i znaczenie właściwego podejścia.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona przed Superpucharem. Flick jasno o rywalizacji i odpowiedzialności

FC Barcelona zmierzy się z Athletikiem w półfinale Superpucharu Hiszpanii, a Hansi Flick nie ukrywa, że zespół czeka wymagające spotkanie. Trener Blaugrany określił rywala jako jeden z najlepszych zespołów w kraju i zwrócił uwagę na jego duży potencjał ofensywny. Jednocześnie był krytyczny wobec własnej drużyny, zaznaczając, że powtarzanie błędów z ostatniego meczu może mieć poważne konsekwencje.

Szkoleniowiec podkreślał wagę poprawy gry defensywnej i większego zespołowego zaangażowania. Zaznaczył, że Superpuchar to specyficzne rozgrywki, w których margines błędu jest minimalny. Dwa mecze mogą wystarczyć do zdobycia trofeum, ale presja w takim formacie rośnie z każdą minutą.

Hansi Flick odniósł się także do wewnętrznej rywalizacji w ofensywie, co naturalnie prowadzi do tematu Roberta Lewandowskiego. Niemiecki trener zaznaczył, że w Barcelonie na każdej pozycji rywalizują zawodnicy o wysokiej jakości. W tym kontekście padły słowa, które dobrze oddają jego filozofię pracy. – Najważniejsza jest mentalność, także wtedy, gdy zawodnik zaczyna mecz na ławce – podkreślił Flick, odnosząc się zarówno do Lewandowskiego, jak i Ferrana Torresa.

Trener przypomniał, że gole zdobywane przez rezerwowych są dowodem zdrowej rywalizacji i właściwego nastawienia całej kadry. Wskazał, że każdy piłkarz musi być gotowy, by dać maksimum drużynie, niezależnie od swojej roli w danym spotkaniu. To podejście ma być fundamentem walki o trofea.

