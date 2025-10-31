Flick ma nowego ulubieńca? Wkrótce zadebiutuje w Barcelonie

Barcelona mierzy się z bardzo poważnymi problemami kadrowymi. Hansi Flick szuka zastępstw dla kontuzjowanych gwiazd. "Sport" twierdzi, że wkrótce może dać szansę debiutu 18-latkowi.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick jest nim zauroczony. Da mu zadebiutować?

Barcelona ma za sobą nieudany mecz z Realem Madryt. Rośnie jej strata do największego rywala w ligowej tabeli, a sytuacja kadrowa wcale nie wygląda lepiej. Niedysponowane są największe gwiazdy, w tym chociażby Raphinha, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, a ostatnio również Pedri. Hansi Flick szuka kolejnych rozwiązań i stawia na utalentowanych młodzieżowców. „Sport” twierdzi, że wypatrzył kolejnego zawodnika, który może w przyszłości wejść na światowy poziom.

Flick jest zauroczony tym, co na treningach prezentuje Xavi Espart. 18-latek swego czasu był bliski opuszczenia Barcelony, ale jego sytuacja diametralnie się zmieniła. Do pewnego momentu grał głównie jako defensywny pomocnik, po czym został przerzucony na prawą obronę. Był to strzał w dziesiątkę, gdyż na tej pozycji Espart wykorzystuje to, co nabył podczas gry w środku pola.

Niewykluczone, że Espart będzie w tym sezonie kolejnym debiutantem w Barcelonie. Problem na bokach defensywy jest widoczny, dlatego latem Flick nie wykluczał wzmocnień na tych pozycjach. Sytuacja finansowa klubu nie pozwoliła jednak na ruchy transferowe, co może stanowić szansę dla nastoletniego wychowanka.

Espart już trzy razy w tym sezonie znajdował się w kadrze meczowej Barcelony, ale na boisko jeszcze nie wszedł. W ten weekend mistrz kraju zmierzy się z Elche.