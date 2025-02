Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chłodno ocenił starcie z Las Palmas

FC Barcelona odpowiedziała na zwycięstwo Atletico z Valencią i wygrała z Las Palmas. Blaugrana otworzyła wynik spotkania dopiero w 62. minucie – dokonał tego rezerwowy Dani Olmo. Po meczu Hansi Flick otwarcie przyznał, że jego zespół nie prezentował się na miarę swoich możliwości:

– Nie sądzę, by zawodnicy byli zadowoleni ze swojego dzisiejszego występu. Nie spodziewałem się, że zagramy dziś źle, ale musimy to zaakceptować. Ostatecznie strzeliliśmy dwa gole, zachowaliśmy czyste konto i zdobyliśmy trzy punkty. Zawsze mówimy, że mamy wiele do poprawienia, aby być lepszym zespołem. I po dzisiejszym meczu, tak, mamy wiele do poprawienia. – zaczął Niemiec.

Zobacz WIDEO: "Hansi Flick jest już nasz, jest honorowym Polakiem"

– Wszyscy byli zaangażowani w obronę, co było naprawdę dobre. Myślę, że wiele się nauczyliśmy. Jak bronić własnej bramki, jak zachować czyste konto. Chodzi o ustawianie się, podawanie, cały ten proces – kontynuował Flick. – Jestem trochę zmęczony, to normalne. Ale jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy na szczycie tabeli, w dobrej sytuacji – przyznał 59-latek.

Opiekun Blaugrany wyróżnił między innymi strzelca drugiego gola. – Jestem bardzo zadowolony z Ferrana. Zdobył wiele bramek, nawet wchodząc z ławki. Nie jest mu łatwo, ale zawsze ma szansę wywalczyć sobie miejsce w wyjściowym składzie – zapowiedział Flick.