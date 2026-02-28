FC Barcelona – Villarreal CF: znamy składy na mecz. Wiadomo, co z Lewandowskim

FC Barcelona zagra z Villarreal CF na Camp Nou w hicie 26. kolejki La Liga. Duma chce się umocnić na fotelu lidera. Hansi Flick zdecydował ws. Roberta Lewandowskiego.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Składy na mecz FC Barcelona – Villarreal CF

FC Barcelona podejmie Villarreal CF na Spotify Camp Nou w ramach 26. kolejki La Liga. Katalończycy po zwycięstwie nad Levante (3:0) w zeszły weekend wrócili na fotel lidera. Piłkarze Hansiego Flicka mają na koncie 61 punktów i czują oddech na plecach Realu Madryt, który doznał porażki z Osasuną Pampeluna (1:2) w poprzedniej serii gier.

Żółta Łódź Podwodna zajmuje trzecią lokatę w tabeli hiszpańskich rozgrywek i ma trzy punkty przewagi nad Atletico Madryt. Ubiegły weekend był udany dla drużyny Marcelino, który wygrała z Valencią (2:1). Tymczasem Duma Katalonii chce się zrehabilitować za zeszłoroczną porażkę z Villarrealem (2:3) na Camp Nou.

Tuż przed sobotnim meczem Barcelona poinformowała, że Frenkie de Jong doznał kontuzji mięśnia dwugłowego prawej nogi. Hiszpański pomocnik nabawił się urazu w trakcie jednego z treningów. Gwiazdor Blaugrany wróci do gry za około pięciu do sześciu tygodni.

Hansi Flick zdecydował się rozpocząć mecz bez Roberta Lewandowskiego w wyjściowej jedenastce. Kapitan reprezentacji Polski usiądzie dziś na ławce rezerwowych. Spotkanie wśród rezerwowych rozpocznie także Wojciech Szczęsny.

Wyjściowe składy FC Barcelona – Villarreal CF:

FC Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Bernal, Olmo – Yamal, Lopez, Raphinha – Torres

Villarreal CF: Luiz Junior – Mourino, Navarro, Veiga, Cardona – Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro – Ayoze, Mikautadze