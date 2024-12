Fabregas chce swojego rodaka w Como. To czołowy pomocnik La Ligi

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Dani Parejo przymierzany do Como 1907

Como 1907 jest beniaminkiem Serie A w sezonie 2024/2025. Drużyna prowadzona przez Cesca Fabregasa wróciła na najwyższy poziom rozgrywkowy po kilkunastu latach nieobecności w elicie. Zespół Larianich zgodnie z przewidywaniami walczy o utrzymanie, inkasując dotychczas 12 punktów i zajmując 17. miejsce w ligowej tabeli. Niewykluczone, że włoski klub w najbliższych okienkach ruszy na rynek transferowy, żeby wzmocnić skład.

Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis “Fichajes.net” wynika, że na celownik Como 1907 trafił Dani Parejo z Villarrealu. 35-letni pomocnik na pewno wniósłby ogromne doświadczenie do ekipy Cesca Fabregasa. 37-letni trener podobno widziałby swojego rodaka na Stadio Giuseppe Sinigaglia. Dla Daniego Parejo byłby to drugi wyjazd za granicę w jego całej dotychczasowej karierze – od sierpnia do grudnia 2008 roku występował w angielskim QPR.

Czterokrotny reprezentant Hiszpanii z powodzeniem gra w barwach drużyny Żółtej Łodzi Podwodnej od sierpnia 2022 roku, kiedy przeprowadził się na Estadio de la Ceramica za niespełna 2,5 miliona euro z Valencii. Wcześniej rutynowany zawodnik przywdziewał koszulkę Getafe oraz Realu Madryt, którego jest wychowankiem. Kontrakt Daniego Parejo z Villarrealem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, więc piłkarz powinien być dostępny w bardzo promocyjnej cenie.