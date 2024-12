W jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów Borussia Dortmund podejmowała będzie FC Barcelonę. Obie drużyny przystąpią do tego pojedynku z nadzieją na zgarnięcie pełnej puli.

Mecz o 1/8 finału

Przed środowym spotkaniem obie drużyny z 12 punktami na koncie po czterech rozegranych spotkaniach sąsiadują ze sobą w tabeli Ligi Mistrzów. Zwycięzca tego spotkania prawdopodobnie zagwarantuje sobie miejsce w pierwszej ósemce, co daje bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, także ze względu na formę prezentowaną przez obie drużyny w tej edycji.

FC Barcelona w środę zagra o piąte zwycięstwo z rzędu, po tym jak we wcześniejszych kolejkach pewnie wygrywała z Young Boys (5:0), Bayernem (4:1), Crveną zvezdą (5:2) i Brest (3:0). Jedynej porażki doznała w pierwszej kolejce, kiedy niespodziewanie uległa Monaco (1:2). Z kolei Borussia będzie chciała udowodnić wysoką formę u siebie, gdzie wygrała oba do tej pory rozegrane mecze – 7:1 z Celtikiem i 1:0 ze Sturmem. Do tego dołożyła wyjazdowe wygrane z Club Brugge (3:0) i Dinamo Zagrzeb (3:0), a także porażkę z Realem Madryt (2:5)

Pierwszy raz od 2019

Choć obie drużyny regularnie występują w Lidze Mistrzów, do ostatniego ich pojedynku doszło w 2019 roku. Wówczas rywalizowały w fazie grupowej. Pierwszy mecz w Dortmundzie zakończył się bezbramkowym remisem, natomiast na Camp Nou pewnie 3:1 zwyciężyła FC Barcelona.

Po kolejne trafienia

Robert Lewandowski imponuje formą strzelecką w tym sezonie nie tylko na ligowych boiskach, ale również w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W poprzednim meczu z Brest dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, dzięki czemu ma na swoim koncie już 101. trafień w historii swoich występów w najważniejszych europejskich rozgrywkach. Teraz swój dorobek będzie miał okazję poprawić w meczu przeciwko swojej byłem drużynie, w barwach której zdobył pierwsze gole w Lidze Mistrzów.

BVB – Barcelona: przewidywane składy

BVB – Barcelona: przewidywane składy

Borussia Dortmund Nuri Sahin FC Barcelona Hans-Dieter Flick

Barcelona zdobędzie Dortmund?

Na papierze faworytem do wygranej jest FC Barcelona, ale Borussia w obecnej edycji Ligi Mistrzów spisuje się bardzo dobrze. Do tego piłkarze z Dortmundu będą mieli duży atut w postaci gry na wypełnionym po brzegi kibicami swoim stadionem. To wszystko sprawia, że na pewno nie stoją na straconej pozycji i powalczą o sprawienie niespodzianki.

Mecz Borussia Dortmund - FC Barcelona rozegrany zostanie w środę (11 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 1. Spotkanie za pośrednictwem internetu będzie można z kolei obejrzeć na platformie CANAL+ online. Teraz za dostęp do pakietu Super Sport w pierwszym miesiącu zapłacisz tylko 20 zł. Oferta obowiązuje tylko do 11 grudnia i można z niej skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.