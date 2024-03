Paulo Dybala to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku. Napastnik AS Roma według wieści Diario Sport może latem zmienić klub. Przedstawiciele Argentyńczyka zaoferowali usługi 30-latka klubowi z Camp Nou.

fot. Imago / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Robert Lewandowski i piłkarze FC Barcelony

Niewykluczone, że latem FC Barcelona pozyska nowego napastnika

Diario Sport przekazało, że pełnomocnicy Paulo Dybali zaoferowali zawodnika działaczom Blaugrany

Argentyńczyk aktualnie broni barw AS Roma

Paulo Dybala został zaoferowany FC Barcelonie, klauzula odstępnego to 12 milionów euro

Paulo Dybala to zawodnik, mający umowę ważną z AS Roma do końca czerwca 2025 roku. Ostatnio nie milkną natomiast spekulacje na temat przyszłości reprezentanta Argentyny.

Diario Sport przekonuje, że przedstawiciele Dybali zaoferowali FC Barcelonie swojego klienta. Przemawiać za tym może to, że w porozumieniu zawodnika z klubem z Rzymu zawarta jest klauzula w wysokości 12 milionów, która jednak obowiązuje tylko to końca lipca.

Pozyskanie takiego gracza jak Dybala nie jest jednak dla ekipy z La Liga priorytetem. Niemniej warunki dotyczące ewentualnego transferu z udziałem Argentyńczyka są atrakcyjne. Nie tylko kwota transakcji, ale też pensja samego piłkarza mieści się w limicie ustalonym przez klub. Ewentualny transfer będzie jednak w dużej mierze uzależniony od przyszłości Joao Felixa, który jest do ekipy z Camp Nou wypożyczony z Atletico Madryt.

Dyabala w tej kampanii wystąpił w 19 meczach w Serie A. Zdobył w nich 12 bramek i zaliczył siedem asyst.