Marc-Andre ter Stegen doszedł do pełnej sprawności po kontuzji pleców. Dziennikarz Alex Pintanael poinformował, że niemiecki bramkarz zagra w weekend przeciwko Granadzie.

Imago / Xavi Urgeles Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen może wrócić do gry po kontuzji

Bramkarz wystąpi w meczu z Granadą

Niemiec był wyłączony z gry od połowy listopada

Marc-Andre ter Stegen zagra przeciwko Granadzie

FC Barcelona w końcu doczekała się powrotu kontuzjowanego bramkarza. Po niespełna trzech miesiącach między słupki wróci Marc-Andre ter Stegen. Bramkarz wystąpi w najbliższym meczu ligowym przeciwko Granadzie, o czym poinformował dziennikarz Alex Pintanael.

Niemiec od mniej więcej połowy listopada zmagał się z kontuzją pleców. Podczas jego absencji do bramki Blaugrany wskoczył Inaki Pena. Dla fanów mistrza Hiszpanii powrót podstawowego golkipera to fantastyczna wiadomość. FC Barcelona w trakcie jego kontuzji miała spore problemy w grze defensywnej, a na zero z tyłu zagrali tylko 3 razy.

31-latek, zanim doznał urazu, wystąpił w 17 meczach, w których 8 razy zachował czyste konto. Marc-Andre ter Stegen do Dumy Katalonii trafił w 2014 roku za 12 milionów euro. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku.