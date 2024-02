Imago / Laurent Sanson Na zdjęciu: Leny Yoro

Leny Yoro ma być celem transferowym Realu Madryt w letnim oknie transferowym

Francuz jest objawieniem tego sezonu w Ligue 1

kwota transferu może sięgnąć 60 milionów euro

Leny Yoro kuszony transferem przez Real Madryt

Real Madryt nie zamierza latem oszczędzać w czasie okna transferowego. Coraz bliżej przejścia na Santiago Bernabeu jest Kylian Mbappe, a dołączyć do niego może wielki talent z Francji. Jak podaje Marca w lipcu barwy klubowe może zmienić Leny Yoro z OSC Lille. Królewscy chcą wykorzystać fakt, że kontrakt piłkarza dobiega końca w czerwcu 2025 roku i kuszą go przeprowadzką do Madrytu.

Leny Yoro to 18-letni obrońca, który w tym sezonie dał się poznać światu dzięki wysokiej formie w lidze francuskiej. Real wykonał już pierwszy krok, aby ubiec ewentualnych rywali w walce o podpis młodego obrońcy. Wcześniej informowano o tym, że zawodnik znajduje się na liście życzeń Paris Saint-Germain.

Według hiszpańskiego dziennika kwota transferu może oscylować w okolicach 60 milionów euro. W tym sezonie Francuz zagrał w 26 meczach, w których udało mu się strzelić 3 bramki.