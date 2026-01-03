Joan Garcia powitany przed derbami. Gwizdy, transparenty i banknoty

Joan Garcia, zgodnie z przewidywaniami, został gorąco powitany na Estadi Cornellà-El Prat przed starciem Espanyol - Barcelona. Były golkiper Blanquiazules nie mógł liczy na taryfę ulgową.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia (Espanyol - Barcelona)

Joan Garcia niemile widziany na RCDE Stadium

Espanyol był gotowy na to, co zrobią jego kibice. Gospodarze przygotowali się na to, jak sympatycy Blanquiazules mogą potraktować swojego byłego zawodnika. Niegdyś Joan Garcia był ich ulubieńcem, a od kilku miesięcy jest jednym z najbardziej znienawidzonych piłkarzy w La Liga. Barcelona obawiała się reakcji fanów Papużek.

W dzień derbów portal The Athletic zdradził zaskakujący pomysł kilku grup kibiców Espanyolu. – Byłeś jednym z nas – nie wybaczymy ci. Odszedłeś do największego rywala, Judaszu! Twoja miłość do klubu nigdy nie była prawdziwa! Szczur! – głosił jeden z transparentów. Nie zabrakło także specjalnie przygotowanych banknotów, przedstawiających wizerunek bramkarza i podpis „Judas García”.

🧨 Billetes y pancartas contra Joan García en Cornellà-El Prat



"Judas García" pic.twitter.com/zZjZjLSRMr — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 3, 2026

Nie zabrakło także głośnych gwizdów, które zasygnalizowały wejście Garcii na boisko podczas rozgrzewki, a także informowały o każdym kontakcie z piłką w wykonaniu reprezentanta Hiszpanii.