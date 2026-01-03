Flick zdecydował. Gwiazda na ławce w derbach Barcelony!

19:52, 3. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Espanyol - Barcelona to hitowe spotkanie 18. kolejki La Liga. Znamy oficjalne składy na derby miasta na RCDE Stadium.

Hansi Flick
Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Espanyol – Barcelona: wyjściowe jedenastki na derby

Jednym z najważniejszych wydarzeń 18. kolejki La Liga jest starcie EspanyolBarcelona. Pojedynek na RCDE Stadium wzbudza ogromne emocje. Na gorące powitanie może liczyć były golkiper Papużek, Joan Garcia. Kibice gospodarzy mają szalony plan.

Jak w starciu piątą ekipą stawki zaprezentuje się aktualny lider tabeli? Blaugrana, która wygrała oba poprzednie wyjazdowe derby miasta, przystępuje do tej rywalizacji bez Ronalda Arauajo, Andreasa Christensena i Gaviego. Natomiast w szeregach Blanquiazules nie wystąpi Charles Pickel.

Poznaliśmy oficjalne składy na dzisiejsze zmagania. Robert Lewandowski, podobnie jak Wojciech Szczęsny, rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. W wyjściowej jedenastce gości zabrakło także miejsca dla Pedriego, jednej z największych gwiazd Barcelony, i Fermina, kolejnego kluczowego piłkarza mistrzów Hiszpanii.

Espanyol: Dmitrović – Romero, Cabrera, Calero, El Hilali – Gonzalez, Exposito, Lozano – Milla, Fernandez Jaen, Dolan

Barcelona: Joan Garcia – Balde, Martin, Cubarsi, Kounde – Frenkie de Jong, Raphinha, Eric Garcia – Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal

Mecz rozpocznie się o 21:00. Sędzią derbów Barcelony będzie Víctor García Verdura.

