Espanyol - Barcelona to hitowe spotkanie 18. kolejki La Liga. Znamy oficjalne składy na derby miasta na RCDE Stadium.

Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Espanyol – Barcelona: wyjściowe jedenastki na derby

Jednym z najważniejszych wydarzeń 18. kolejki La Liga jest starcie Espanyol – Barcelona. Pojedynek na RCDE Stadium wzbudza ogromne emocje. Na gorące powitanie może liczyć były golkiper Papużek, Joan Garcia. Kibice gospodarzy mają szalony plan.

Jak w starciu piątą ekipą stawki zaprezentuje się aktualny lider tabeli? Blaugrana, która wygrała oba poprzednie wyjazdowe derby miasta, przystępuje do tej rywalizacji bez Ronalda Arauajo, Andreasa Christensena i Gaviego. Natomiast w szeregach Blanquiazules nie wystąpi Charles Pickel.

Poznaliśmy oficjalne składy na dzisiejsze zmagania. Robert Lewandowski, podobnie jak Wojciech Szczęsny, rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. W wyjściowej jedenastce gości zabrakło także miejsca dla Pedriego, jednej z największych gwiazd Barcelony, i Fermina, kolejnego kluczowego piłkarza mistrzów Hiszpanii.

Espanyol: Dmitrović – Romero, Cabrera, Calero, El Hilali – Gonzalez, Exposito, Lozano – Milla, Fernandez Jaen, Dolan

📋 𝐉𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐚𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́!

▶️ Aquest és l'onze de Manolo González#RCDE pic.twitter.com/uKh2BaglI7 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 3, 2026

Barcelona: Joan Garcia – Balde, Martin, Cubarsi, Kounde – Frenkie de Jong, Raphinha, Eric Garcia – Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal

Mecz rozpocznie się o 21:00. Sędzią derbów Barcelony będzie Víctor García Verdura.