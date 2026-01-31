Elche CF – FC Barcelona: przewidywane składy. Wiadomo, co z Lewandowskim

Hiszpanie ujawniają plany Hansiego Flicka
Elche CF podejmie Barcelonę na własnym stadionie w sobotnim meczu 22. kolejki La Liga. Początek rywalizacji na Estadio Manuel Martinez Valero zaplanowano na godzinę 21:00. Tuż przed spotkaniem kataloński gigant poinformował o ważnej decyzji. Fermin Lopez przedłużył kontrakt z Blaugraną do końca czerwca 2031 roku. W nowej umowie 22-letniego pomocnika zawarto również klauzulę odstępnego w wysokości 500 milionów euro.
Piłkarze Dumy Katalonii w styczniu ponieśli ligową porażkę z Realem Sociedad (1:2), jednak w kolejnej serii gier odnieśli przekonujące zwycięstwo nad Realem Oviedo (3:0), choć wszystkie bramki padły dopiero w drugiej połowie spotkania.
W bieżącym sezonie Robert Lewandowski coraz częściej przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Ferranem Torresem. Jak informuje „Mundo Deportivo„, kapitan reprezentacji Polski ma rozpocząć sobotni mecz na ławce rezerwowych. Warto jednak zaznaczyć, że 37-letni napastnik wystąpił od pierwszej minuty w trzech ostatnich spotkaniach. Wiele wskazuje na to, że Hansi Flick zdecydował się oszczędzić siły Polaka.
Z perspektywy ławki mecz ma również obserwować Wojciech Szczęsny. Elche zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli La Liga i nie wygrało żadnego z czterech ostatnich spotkań ligowych. W listopadowym meczu Barcelona pokonała ekipę Edera Sarabii (3:1), a na listę strzelców wpisali się Lamine Yamal, Ferran Torres oraz Marcus Rashford.
Składy na mecz Elche – FC Barcelona:
Elche: Inaki Pena – Pedrosa, Chust, Affengruber, Petrot, Valera – Mendoza, Aguado, Martim Neto – Andre Silva, Alvaro
FC Barcelona: Joan Garcia – Kunde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – De Jong, Fermin Lopez, Olmo – Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha