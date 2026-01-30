500 milionów euro. Barcelona ma wielką klauzulę, którą można aktywować

Barcelona zapisała w nowym kontrakcie Fermina Lopeza klauzulę wykupu na poziomie 500 milionów euro. To wielka suma, bowiem jeszcze jakiś czas temu mówiono o transferze za 80 milionów. Informacje w tej sprawie przekazał Fernando Polo z "Mundo Deportivo"

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

500 milionów euro, to klauzula wykupu gwiazdora Barcelony

Barcelona w tym sezonie spisuje się na tyle dobrze, że jej kibice z całą pewnością mogą już powoli myśleć o walce o najważniejsze trofea i to zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym podwórku. Nie ma bowiem wątpliwości, że ekipa Hansiego Flicka jest głównym faworytem do wygrania rozgrywek La Liga, a także w Lidze Mistrzów sporo ma do powiedzenia patrząc na ostatnie wyniki w tych rozgrywkach.

Dobre wyniki to zasługa przede wszystkim ofensywny, bowiem gra obronna Dumy Katalonii kuleje najmocniej. Jednym z elementów, który pomaga w wygrywaniu, jest dobra forma Fermina Lopeza. W ostatnim czasie młody Hiszpan łączony był z zagranicznym transferem, ale dzisiaj klub oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu. Będzie on obowiązywać do końca czerwca 2031 roku. Co jednak równie ważne, Barcelona zawarła w nim sporą, a właściwie to wielką, klauzulę odstępnego. Według informacji przekazanych przez Fernando Polo z „Mundo Deportivo”, Fermin Lopez ma opcję wykupu zapisaną na poziomie 500 milionów euro.

Fermin Lopez w tym sezonie do tej pory rozegrał 26 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 10 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-letniego reprezentanta Hiszpanii aktualnie na 70 milionów euro.

