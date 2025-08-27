Ważny piłkarz Realu znów trenuje. Dobra wiadomość dla Alonso

Eduardo Camavinga, który leczy kontuzję kostki, rozpoczął indywidualne treningi na murawie. To oznacza, że już niedługo powinien być do dyspozycji Xabiego Alonso.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Eduardo Camavinga wrócił do treningów

Eduardo Camavinga od początku sierpnia zmaga się z urazem prawej kostki, który wyeliminował go z gry na kilka tygodni. Początkowo wydawało się, że młody Francuz zdąży wrócić na inaugurację nowego sezonu La Ligi, jednak kontuzja okazała się poważniejsza, niż przewidywano. W efekcie 22-letni pomocnik Realu Madryt nie mógł wystąpić w dwóch pierwszych spotkaniach La Ligi 2025/2026. Zdolny piłkarz nie był dostępny w pojedynkach przeciwko Osasunie Pampeluna (1:0) oraz Realowi Oviedo (3:0). Podopieczni Xabiego Alonso poradzili sobie bez kontuzjowanego kolegi, zgarniając w tych starciach pełną pulę.

Co ważne, z Hiszpanii napływają optymistyczne wieści dotyczące stanu zdrowia francuskiego zawodnika. Camavinga rozpoczął już indywidualne treningi na murawie, więc wiemy, iż jego rehabilitacja wchodzi w decydującą fazę. Klubowy sztab medyczny jest zadowolony z postępów, jakie robi młody pomocnik, a hiszpańskie media sugerują, że powrót piłkarza do pełni formy jest kwestią kilkunastu dni. Wszystko wskazuje na to, iż Francuz będzie do dyspozycji trenera Xabiego Alonso tuż po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej i ponownie wzmocni rywalizację w środku pola drużyny Los Blancos.

Eduardo Camavinga trafił do Realu Madryt latem 2021 roku z francuskiego Stade Rennes i od tego czasu systematycznie budował swoją pozycję w stołecznym zespole. W barwach ekipy Królewskich rozegrał łącznie 180 meczów, zdobywając m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii, jeden Puchar Króla oraz dwukrotnie triumfując w Lidze Mistrzów w kampaniach 2021/2022 i 2023/2024. Jego wszechstronność sprawia, że może występować jako środkowy pomocnik oraz lewy obrońca. Zawodnik kongijskiego pochodzenia ma na koncie także 26 występów w reprezentacji Francji, z którą sięgnął po wicemistrzostwo świata w Katarze.