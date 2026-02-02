Ter Stegen pechowcem roku. Znowu to samo

Marc-Andre ter Stegen doznał kontuzji mięśniowej. Wygląda na to, że bramkarz znowu odpocznie od futbolu. Z informacji EsportsRAC1 wynika, że czeka go od trzech do czterech miesięcy przerwy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona nie może w to uwierzyć. Ter Stegen kontuzjowany

FC Barcelona nie wiązała z nim planów na przyszłość, więc aby regularnie grać, zdecydował się odejść na wypożyczenie. Marc-Andre ter Stegen, bo o nim mowa przeżywa w kółko istny dramat. Od czasu kontuzji w meczu z Villarrealem we wrześniu 2024 roku nie może pozbyć się problemów zdrowotnych. Media donoszą, że 33-latek właśnie doznał kolejnego urazu.

Tym razem chodzi o kontuzję mięśniową, która na pierwszy rzut oka wydaje się dość poważna. Do urazu miało dojść podczas meczu z Realem Oviedo. Warto dodać, że był to dopiero drugi występ bramkarza w barwach Girony, do której niedawno trafił.

Na dniach reprezentant Niemiec przejdzie badania, które mają odpowiedzieć na wiele pytań. Według serwisu EsportsRAC1 Ter Stegen może wypaść na trzy/cztery miesiące. Oznacza to, że w najgorszym scenariuszu może albo wrócić na końcówkę sezonu, albo w ogóle nie pojawić się już na boisku w bieżącej kampanii. Pod uwagę brany jest powrót bramkarza do FC Barcelony.

Obecnie podejrzewa się, że naderwał mięsień uda oraz uszkodził ścięgna. W takim przypadku potrzebna byłaby operacja. Ter Stegen od sezonu 2024/2025 ma na swoim koncie tylko 12 spotkań. Warto dodać, że zmienił klub tylko po to, aby mieć szanse na powołanie do reprezentacji Niemiec. W nadchodzące lato odbędą się Mistrzostwa Świata. Dla 33-latka może to być ostatni taki turniej.