Dlaczego Lewandowski nie gra? Powód absencji w El Clasico

Robert Lewandowski nie zagra w pierwszym w tym sezonie El Clasico na Santiago Bernabeu. Kapitan reprezentacji Polski zmaga się z urazem mięśnia uda.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Polak nie wystąpi przeciwko Realowi Madryt

Robert Lewandowski jest gwiazdą Barcelony od 2022 roku, kiedy przeszedł z Bayernu Monachium. Polski napastnik, który w barwach katalońskiego klubu zdobył już 105 bramek w 156 meczach, doznał urazu mięśnia dwugłowego uda podczas zwycięskiego spotkania reprezentacji Polski nad Litwą (2:0) w eliminacjach mistrzostw świata.

Kontuzja oznacza, że Lewandowski nie wystąpi w niedzielnym El Clasico przeciwko Realowi Madryt na Santiago Bernabeu. To duży cios dla trenera Barcelony Hansiego Flicka, który liczył na doświadczenie i skuteczność swojego lidera ofensywy.

Mecz Santiago Bernabeu jak zawsze przyciąga uwagę całego piłkarskiego świata, a niemiecki szkoleniowiec musiał znaleźć zastępstwo dla kapitana reprezentacji Polski. Na szczęście prognozy są optymistyczne ws. zdrowia Polaka. Lewandowski powinien wrócić do pełni sił na początku listopada. W trwającym sezonie doświadczony napastnik strzelił już cztery gole w dziewięciu spotkaniach.

Kontrakt 37-letniego Polaka z Dumą Katalonii obowiązuje do czerwca 2026 roku. Na ten moment nie toczą się rozmowy w sprawie jego przedłużenia. Początek meczu Real Madryt – FC Barcelona w ramach 10. kolejki La Liga o godzinie 16:15.