Dlaczego Lewandowski nie gra? Oto powody absencji

FC Barcelona w czwartkowy wieczór na wyjeździe podejmuje Real Oviedo. Robert Lewandowski rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Brak Polaka w wyjściowym składzie jest decyzją Hansiego Flicka.

Lewandowski rozpoczął mecz na ławce. Znamy powody

FC Barcelona w czwartkowy wieczór rozgrywa swoje kolejne spotkanie ligowe. Tym razem mistrzowie Hiszpanii mierzą się na wyjeździe z Realem Oviedo. Duma Katalonii przed pierwszym gwizdkiem była zdecydowanym faworytem rywalizacji, notując serię trzech zwycięstw z rzędu. Beniaminek La Ligi nie może się pochwalić dobrymi wynikami i był skazywany na pożarcie.

Polscy kibice mogli liczyć, że zobaczą w akcji Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego. Niestety Hansi Flick miał inne zdanie w tej sprawie. Nasi rodacy rozpoczęli spotkanie na ławce rezerwowych. O ile brak Szczęsnego w wyjściowym składzie nie powinien dziwić. O tyle brak Lewandowskiego już jak najbardziej. Brak napastnika w pierwszej 11. nie jest spowodowany problemami zdrowotnymi. Hansi Flick postanowił jedynie dać odpocząć 37-latkowi.

Warto zaznaczyć, że FC Barcelona ma przed sobą ciężkie kolejne dwa mecze. Mistrzowie Hiszpanii zmierzą się bowiem z Realem Sociedad oraz Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Być może Hansi Flick szykuje Roberta Lewandowskiego właśnie na te zbliżające się mecze.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje związane z Robertem Lewandowskim przekazuje Cezary Kawęcki. Specjalista od statystyk przekazał w serwisie „X”, że dzisiejszy mecz jest numerem cztery, w którym Robert Lewandowski zaczyna jako rezerwowy. Tyle razy Polak zaczynał spotkania na ławce w całym poprzednim sezonie.