fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente może liczyć na lukratywne warunki od Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej

Reprezentacja Hiszpanii jest jedyną ekipą, mogącą pochwalić się kompletem zwycięstw na Euro 2024. Jednocześnie w dużym stopniu to zasługa nie tylko samych zawodników, ale również selekcjonera Luisa de la Fuente. AS przekazał wieści związane z tym, że Hiszpańska Federacja Piłkarska planuje zaoferować nowy kontrakt trenerowi. Wiązać by się to miało ze znaczną podwyżką.

Źródło przekonuje, że de la Fuente mógł zarabiać nawet blisko dwa miliony euro rocznie. Dokładnie miałaby to byś suma 1 8000 0000 euro. Dla porównania na dzisiaj selekcjoner La Roja może liczyć na zarobki w wysokości 600 tysięcy euro.

Selekcjoner od momentu, gdy objął stery nad reprezentacją Hiszpanii, zaczął budować drużynę na podstawie młodość i doświadczenie. Tym samym hiszpańscy zawodnicy mogą konkurować na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem tego jest awans do finału mistrzostw Europy, który odbędzie się w niedziele w Berlinie.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Sukces aktualnego opiekuna La Roja to tak naprawdę nie tylko dobre wyniki. Kluczowe jest też to, jak De la Fuente ożywił pewność siebie i ducha zespołu. Gracze pozytywnie zareagowali na jego przywództwo, wykazując spójność i determinację w każdym meczu. Hiszpańska Federacja Piłkarska docenia te osiągnięcia i uważa, że ​​utrzymanie De la Fuente na stanowisku jest kluczowe dla przyszłości reprezentacji.

Czytaj więcej: Joselu oficjalnie zamienił Real Madryt na egzotykę w Azji