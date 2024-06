Joselu oficjalnie zamienił Real Madryt na egzotykę w Azji

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Joselu

Joselu zamienił Real Madryt na klub z Kataru

Joselu zakończył etap kariery w Hiszpanii i spróbuje swoich sił w nowym miejscu. Napastnik, który w ostatniej kampanii reprezentował barwy Realu Madryt na wypożyczeniu z Espanyolu, związał się z Al-Gharafa z Kataru, poinformował hiszpański klub w swoich mediach społecznościowych.

Transakcja wyglądała w ten sposób, że najpierw sternicy Królewskich aktywowali klauzulę wykupu zawodnika za 1,5 miliona euro. To zostało jednak zrobione tylko po to, aby ułatwić graczowi dalszy transfer za tę samą kwotę do klubu z Kataru.

Joselu związał się z Al-Gharafą kontraktem do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Tym samym 34-letni napastnik zaliczy kolejną ligę w swojej karierze. W przeszłości grał w Bundeslidze, Premier League czy lidze hiszpańskiej.

Joselu to wychowanek Akademii Piłkarskiej Celty. W swoim CV ma też takie kluby jak Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover czy Newcastle United. W ostatnim sezonie piłkarz wystąpił w 50 meczach, zdobywając w nich 17 bramek i trzy asysty.

Aktualnie piłkarz jest wraz z reprezentacją Hiszpanii na mistrzostwach Europy w Niemczech. Joselu na razie rozegrał jeden mecz, spędzając na boisku 72 minuty. Ogólnie w drużynie narodowej wystąpił w 12 spotkaniach, strzelając w nich pięć goli.

