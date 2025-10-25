Czy Lewandowski zagra w El Clasico? Jednoznaczna informacja

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wciąż kontuzjowany. Nie zagra w meczu Real – Barcelona

Robert Lewandowski podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski nabawił się kontuzji. Doszło do tego w trakcie meczu z Litwą – poczuł dyskomfort już w pierwszej połowie, ale mimo tego dograł go do ostatniego gwizdka. Media sugerowały, że Barcelona nie jest zadowolona z jego postawy, gdyż tym razem nie zadbał właściwie o swoje zdrowie. W kolejnych dniach sam zainteresowany, a także Jan Urban tłumaczyli, że diagnoza okazała się zaskakująca również dla nich, gdyż nic nie zapowiadało, że problem jest aż tak poważny.

W niedzielę Barcelona zagra na Santiago Bernabeu z Realem Madryt. Tym razem będzie musiała sobie radzić bez Lewandowskiego, gdyż ten w dalszym ciągu nie doszedł do zdrowia. Zaraz po odniesieniu kontuzji informowano, że przerwa potrwa nawet kilka tygodni, co wyklucza jego występ w październikowym El Clasico.

Lewandowski opuścił już w sumie trzy spotkania Blaugrany w tym sezonie. Nie zagrał na inaugurację ligowych rozgrywek, a także w dwóch ostatnich meczach – z Gironą oraz Olympiakosem. Jego bilans w kampanii 2025/2026 to dziewięć występów i cztery zdobyte bramki.

37-latek był jednym z bohaterów rywalizacji z Realem Madryt w poprzednim sezonie, kiedy to w dwóch meczach strzelił trzy gole.