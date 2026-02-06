"Courtois to najlepszy bramkarz w historii. Jest imponujący" - stwierdził Franco Mastantuono w rozmowie z AS. Słowa młodego gwiazdora Realu Madryt mogły wywołać zaskoczenie.

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Courtois

Mastantuono: Courtois to najlepszy bramkarz w historii

Franco Mastantuono coraz śmielej odnajduje się w szatni Realu Madryt. Argentyńczyk, który trafił na Santiago Bernabeu latem, w ostatnim wywiadzie nie tylko opowiedział o swojej adaptacji w Hiszpanii, ale też obsypał komplementami klubowych kolegów. Najmocniejsze słowa skierował jednak pod adresem Thibauta Courtois.

– Courtois to najlepszy bramkarz w historii. Jest imponujący – przyznał bez wahania młody pomocnik. Mastantuono podkreślił, że Belg od lat prezentuje absolutnie światowy poziom, a jego występ w finale Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi zapadł mu szczególnie w pamięć.

W tej samej rozmowie Argentyńczyk zdradził również, kto najbardziej pomógł mu w pierwszych miesiącach w Madrycie. Wskazał na Jude’a Bellinghama, z którym zbudował bliską relację pomimo bariery językowej. – Nie zawsze się rozumiemy słowami, ale komunikujemy się na innym poziomie – podkreślił.

Wypowiedź Mastantuono na temat Courtois może wywołać dyskusję, bo stawia Belga ponad legendami takimi jak m.in. Buffon, Casillas czy Neuer. Niemniej jednak takie słowa tylko potwierdzają, jak wielkim autorytetem cieszy się golkiper w szatni Królewskich.