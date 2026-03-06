Celta Vigo – Real Madryt: oficjalne składy. Arbeloa odkrył karty

Składy na mecz Celta Vigo – Real Madryt
Real Madryt zagra na wyjeździe z Celtą Vigo w hitowym spotkaniu 27. kolejki La Liga. Królewscy po dwóch kolejnych porażkach w hiszpańskich rozgrywkach zajmują drugie miejsce. Ekipa Alvaro Arbeloi przegrała z Osasuną Pampeluna (1:2) i Getafe (0:1), a teraz liczy na powrót na zwycięską ścieżkę. Liderująca FC Barcelona ma obecnie cztery punkty przewagi nad Los Blancos.
Do dyspozycji trenera Arbeloi nie będzie wielu kluczowych zawodników. Z powodu kontuzji zabraknie m.in. Kyliana Mbappe, Jude’a Bellinghama, Edera Militao, Rodrygo, Daniego Ceballosa oraz Davida Alaby.
Jedynym pozytywem jest powrót Raula Asencio, który opuścił ostatni mecz z Getafe z powodu skręcenia karku. Aby wypełnić luki w składzie, hiszpański szkoleniowiec sięgnął po kilku zawodników z drugiego zespołu, zapewniając. W kadrze meczowej znalazło się miejsce dla Jorge’a Cestero, Manuela Angela, Cesara Palaciosa i Thiago Pitarcha. Do dyspozycji w linii ataku są jedynie Vinicius Junior, Gonzalo Garcia i Brahim Diaz.
Początek meczu z Celtą Vigo zaplanowano na piątek, 7 marca, o godzinie 21:00 na Estadio de Balaidos.
Oficjalne składy:
Celta Vigo: Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Carreira, Mingueza, Moriba, Roman – Jutgla, Iglesias, Williot
Real Madryt: Courtois – Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Mendy – Thiago, Guler, Tchouameni, Valverde – Vinicius, Brahim Diaz