Celta Vigo – Real Madryt: oficjalne składy. Arbeloa odkrył karty

19:30, 6. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo w hicie 27. kolejki La Liga. Alvaro Arbeloa odkrył karty przed spotkaniem. Mecz odbędzie się w piątek, 7 marca, o godzinie 21:00.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Składy na mecz Celta Vigo – Real Madryt

Real Madryt zagra na wyjeździe z Celtą Vigo w hitowym spotkaniu 27. kolejki La Liga. Królewscy po dwóch kolejnych porażkach w hiszpańskich rozgrywkach zajmują drugie miejsce. Ekipa Alvaro Arbeloi przegrała z Osasuną Pampeluna (1:2) i Getafe (0:1), a teraz liczy na powrót na zwycięską ścieżkę. Liderująca FC Barcelona ma obecnie cztery punkty przewagi nad Los Blancos.

Do dyspozycji trenera Arbeloi nie będzie wielu kluczowych zawodników. Z powodu kontuzji zabraknie m.in. Kyliana Mbappe, Jude’a Bellinghama, Edera Militao, Rodrygo, Daniego Ceballosa oraz Davida Alaby.

Jedynym pozytywem jest powrót Raula Asencio, który opuścił ostatni mecz z Getafe z powodu skręcenia karku. Aby wypełnić luki w składzie, hiszpański szkoleniowiec sięgnął po kilku zawodników z drugiego zespołu, zapewniając. W kadrze meczowej znalazło się miejsce dla Jorge’a Cestero, Manuela Angela, Cesara Palaciosa i Thiago Pitarcha. Do dyspozycji w linii ataku są jedynie Vinicius Junior, Gonzalo Garcia i Brahim Diaz.

Początek meczu z Celtą Vigo zaplanowano na piątek, 7 marca, o godzinie 21:00 na Estadio de Balaidos.

Oficjalne składy:

Celta Vigo: Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Carreira, Mingueza, Moriba, Roman – Jutgla, Iglesias, Williot

Real Madryt: Courtois – Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Mendy – Thiago, Guler, Tchouameni, Valverde – Vinicius, Brahim Diaz

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź