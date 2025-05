Carlo Ancelotti pokazał klasę. Złożył gratulacje Barcelonie

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti o Barcelonie: Zasłużyła na tytuł mistrzowski

Mimo że do zakończenia aktualnego sezonu ligi hiszpańskiej pozostały jeszcze dwie kolejki, to znamy już prawie wszystkie rozstrzygnięcia w tamtejszej ekstraklasie. Co najważniejsze, nowym mistrzem La Ligi została FC Barcelona, która w tabeli wyprzedziła duet ze stolicy kraju – Real Madryt oraz Atletico Madryt. Zespół, w którym na co dzień występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, prezentował najrówniejszą formę. Warto dodać, że ekipa Blaugrany sięgnęła również po Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii.

Trener dotychczasowego czempiona Hiszpanii – Carlo Ancelotti – złożył gratulacje odwiecznemu rywalowi. – FC Barcelona rozegrała znakomitą kampanię i należy jej pogratulować. Byli najbardziej konsekwentną drużyną w lidze i grali bardzo ładną piłkę. Tak, zasłużyli na wygranie tego tytułu. Jednak następny sezon będzie zupełnie inną historią – powiedział włoski menedżer podczas konferencji prasowej przed meczem Sevilla – Real Madryt, cytowany w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano.

Przypomnijmy, iż 65-letni szkoleniowiec zaraz po zakończeniu trwającej kampanii przestanie pełnić funkcję opiekuna drużyny Królewskich i wejdzie w rolę selekcjonera reprezentacji Brazylii. Nowym trenerem Realu Madryt zostanie Xabi Alonso, który otrzymał już jedno wzmocnienie. Mianowicie, piętnastokrotni zdobywcy Ligi Mistrzów potwierdzili sprowadzenie młodego stopera – Deana Huijsena. Ponadto o krok od przeprowadzki na Santiago Bernabeu są także dwaj wahadłowi – Trent Alexander-Arnold oraz Alvaro Carreras.