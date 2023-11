Badania wykazały naruszenie więzadła pobocznego strzałkowego w prawym kolanie Eduardo Camavingi. Ta kontuzja oznacza, że pomocnik Realu Madryt nie pojawi się na boisku co najmniej do końca roku. W tym czasie Królewscy rozegrają siedem spotkań w La Lidze i Lidze Mistrzów.

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Ostateczne badania wykazały naruszenie więzadła w prawej nodze Eduardo Camavingi

Francuz ma pauzować co najmniej do końca roku

To wielki problem dla Carlo Ancelottiego, który już musi radzić sobie bez Aureliena Tchouameniego

Camavinga z kontuzją więzadeł. Spory problem dla Ancelottiego

Eduardo Camavinga doznał kontuzji podczas środowego treningu reprezentacji Francji. Po zderzeniu z Ousmane’em Dembele, gracz Realu Madryt poczuł ból w prawym kolanie, po czym opuścił murawę. Pierwsze informacje płynące ze stolicy Hiszpanii nie były negatywne. Ponoć wówczas nie wykazały uszkodzenia nogi, a 21-latek miał nawet pozostać na zgrupowaniu Les Bleus.

Niestety, dalsze testy nie wypadły już tak pomyślnie. Jak się okazało, Camavinga doznał naruszenia więzadła pobocznego strzałkowego w kolanie. Owo więzadło nie zostało naderwane, ale piłkarz i tak potrzebuje przerwy w grze.

Parte médico de Camavinga.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 17, 2023

Media na Półwyspie Iberyjskim mówią o sześciu tygodniach absencji, co oznaczałoby, że Francuz w tym roku nie pojawi się już na boisku. W tym czasie jego zespół rozegra spotkania z Cadizem, Napoli, Granadą, Realem Betis, Unionem Berlin, Villarrealem i Deportivo Alaves. To kłopotliwa sytuacja dla Carlo Ancelottiego. Włoch już musi radzić sobie bez kontuzjowanego Aureliena Tchouameniego, który wróci do gry najwcześniej za miesiąc. Do tego Camavinga prezentował na początku tego sezonu świetną dyspozycję. Był nie tylko istotny w desygnowaniu linii pomocy, ale i gwarantował dobrą opcję zastępczą jako lewy defensor. Nie należy też zapominać, że podczas listopadowego zgrupowania urazu doznał też Vinicius. Nadchodzące tygodnie mogą być bardzo skomplikowane dla Królewskich.

Camavinga rozegrał w tej kampanii już 17 spotkań dla Los Blancos. Zanotował jedną asystę w Lidze Mistrzów.

Zobacz też: Southgate zmęczony walką o opinię. “To najlepszy sposób”.