Na zdjęciu: Vinicius

Vinicius doznał kontuzji mięśni uda podczas meczu z reprezentacją Kolumbii (1:2)

Na początku tego sezonu Brazylijczyk cierpiał już na podobny uraz, tyle że w drugiej nodze

Wówczas pauzował przez miesiąc. Jeśli ta sytuacja się powtórzy, ominie go minimum pięć spotkań Realu Madryt

Vinicius z kontuzją mięśni uda

Listopadowa przerwa reprezentacyjna zbiera spore żniwo wśród zawodników Realu Madryt. niedawno kontuzji na treningu kadry Francji doznał Eduardo Camavinga. Pomocnik starł się z Ousmane’em Dembele. Jak się okazało, nie jest to bynajmniej jedyny problem Królewskich w tym czasie.

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego reprezentacja Brazylii rozgrywała spotkanie eliminacji do następnych mistrzostw świata. Na stadionie w kolumbijskim Uru szybko wyszli na prowadzenie, gdy Vinicius asystował Gabrielowi Martinelliemu. W 20. minucie gwiazdę Realu Madryt zaatakował Davinson Sanchez. Defensor gospodarzy otrzymał żółtą kartkę, a jego ofiara wróciła na boisko. Niestety, nie na długo. Po jednym ze sprintów 23-latek usiadł na murawie. Natychmiast zajął się nim lekarz Canarinhos, Rodrigo Lasmar, który pokazał jasno, że piłkarz nie jest w stanie kontynuować gry. Skrzydłowego zmienił Joao Pedro, a Brazylijczycy ostatecznie przegrali 1:2 po dublecie Luisa Diaza.

Po ostatnim gwizdku głos zabrał sam zainteresowany.

– Myślę, że jest tak samo, jak ostatnim razem. Tam też mnie zaatakowano, a odczułem to później – wyznał Vini. Odniósł się do urazu mięśni uda, którego doznał na początku sezonu. Wiele wskazuje na to, że teraz uraz jest praktycznie taki sam – tyle, że dotyczy drugiej nogi. W pierwszym przypadku 23-latek pauzował przez miesiąc. Jeśli teraz będzie tak samo, ominie minimum sześć meczów, w tym z SSC Napoli, Unionem Berlin czy Realem Betis.

Pozostaje czekać na oficjalne badania.

Vinicius w tym sezonie rozegrał już 13 meczów dla Realu Madryt. Zanotował w nich sześć bramek i cztery asysty.

