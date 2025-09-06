Były piłkarz wraca do Barcelony! Wielkie wzmocnienie dla Flicka

Thiago Alcantara zdecydował się wrócić do FC Barcelony - informuje Adria Albets i Fabrizio Romano. Były piłkarz ponownie dołączy do sztabu Hansiego Flicka.

Thiago Alcantara wraca do Barcelony! Znowu będzie w sztabie Flicka

FC Barcelona nie do końca może być zadowolona z początku sezonu. Choć pierwsze spotkanie z Realem Mallorca gładko wygrali (3:0), tak dwa następne mecze nie potoczyły się po ich myśli. Najpierw mieli ogromne problemy w starciu z Levante, gdzie odwrócili wynik meczu dopiero w doliczonym czasie gry (3:2). Natomiast później sensacyjnie zremisowali z Rayo Vallecano (1:1).

W trakcie przerwy reprezentacyjnej w sztabie szkoleniowym Hansiego Flicka dojdzie do istotnej zmiany. Niemiecki trener będzie miał do dyspozycji dodatkowe wsparcie w postaci byłego piłkarza Blaugrany. Do Katalonii zdecydował się wrócić Thiago Alcantara.

Jako pierwszy o powrocie Hiszpana do sztabu Flicka poinformował dziennikarz Adria Albets. Niedługo potem doniesienia potwierdził Fabrizio Romano. Włoch przekazał, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Thiago Alcantara zjawi się w klubie w przyszłym tygodniu. Umowa jest już gotowa, a decyzja została podjęta. 34-latek ma pełnić funkcję asystenta Hansiego Flicka.

Thiago Alcantara po sezonie 2023/2024 zakończył piłkarską karierę. Dla byłego piłkarza będzie to drugi epizod w sztabie Flicka. Wcześniej pomagał mu w przygotowaniach do sezonu 2024/2025. Obie strony były bardzo zadowolone z przebiegu współpracy.