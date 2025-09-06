Były piłkarz wraca do Barcelony! Wielkie wzmocnienie dla Flicka

15:31, 6. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Adria Albets / Fabrizio Romano

Thiago Alcantara zdecydował się wrócić do FC Barcelony - informuje Adria Albets i Fabrizio Romano. Były piłkarz ponownie dołączy do sztabu Hansiego Flicka.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Thiago Alcantara wraca do Barcelony! Znowu będzie w sztabie Flicka

FC Barcelona nie do końca może być zadowolona z początku sezonu. Choć pierwsze spotkanie z Realem Mallorca gładko wygrali (3:0), tak dwa następne mecze nie potoczyły się po ich myśli. Najpierw mieli ogromne problemy w starciu z Levante, gdzie odwrócili wynik meczu dopiero w doliczonym czasie gry (3:2). Natomiast później sensacyjnie zremisowali z Rayo Vallecano (1:1).

W trakcie przerwy reprezentacyjnej w sztabie szkoleniowym Hansiego Flicka dojdzie do istotnej zmiany. Niemiecki trener będzie miał do dyspozycji dodatkowe wsparcie w postaci byłego piłkarza Blaugrany. Do Katalonii zdecydował się wrócić Thiago Alcantara.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 50 zł i gra BEZ PODATKU w Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie 






Jako pierwszy o powrocie Hiszpana do sztabu Flicka poinformował dziennikarz Adria Albets. Niedługo potem doniesienia potwierdził Fabrizio Romano. Włoch przekazał, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Thiago Alcantara zjawi się w klubie w przyszłym tygodniu. Umowa jest już gotowa, a decyzja została podjęta. 34-latek ma pełnić funkcję asystenta Hansiego Flicka.





Thiago Alcantara po sezonie 2023/2024 zakończył piłkarską karierę. Dla byłego piłkarza będzie to drugi epizod w sztabie Flicka. Wcześniej pomagał mu w przygotowaniach do sezonu 2024/2025. Obie strony były bardzo zadowolone z przebiegu współpracy.






    
POLECAMY TAKŻE

    

		


    

		            Robert Lewandowski
		    


	
	

		Robert Lewandowski poznał decyzję Barcelony. Wiadomo, jaka czeka go przyszłość		

	





    

		            Hansi Flick
		    


	
	

		Były piłkarz wraca do Barcelony! Wielkie wzmocnienie dla Flicka		

	





    

		            Hansi Flick
		    


	
	

		Flick nie znalazł dobrego rozwiązania. Barcelona ma kłopot