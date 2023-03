PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

FC Barcelona opuszcza Camp Nou

FC Barcelona w przyszłym stadionie nie będzie występowała na swoim stadionie. Bowiem Spotify Camp Nou czeka modernizacja. Klub już zdążył ogłosić, jak zamierza sfinansować tę inwestycję, a także, że prace przeprowadzi turecka firma Limak, która zaoferowała koszt inwestycji w wysokości 900 milionów euro. Choć rozbiórka części trybun na obiekcie już nastąpiła, to prace mają zdecydowanie ruszyć po zakończeniu obecnego sezonu.

Klub zgłosił już do UEFA i hiszpańskiej federacji RFEF, że w przyszłym sezonie będzie występować na innym stadionie. Chodzi o inny obiekt w Barcelonie – Stadionie Olimpijskim na wzgórzu Montjuick. Właśnie tam do 2009 roku występował jej największy lokalny rywal Espanyol, który później przeniósł się na własny Estadi Cornella El-Prat. Decyzja o zmianie stadionu musiała zostać podjęta do 31 marca i tak też się stało.

Koszt tej całej inwestycji ma wynieść około 1,5 miliarda euro. Finansowanie na zasadzie kredytów mają zapewnić m.in. Goldman Sachs i JP Morgan. Barcelona planuje zrobić wszystko tak, aby równocześnie z przebudową obiektu być w stanie stworzyć solidne projekty sportowe, z naciskiem na piłkarską. Planowo klub ma wrócić na przebudowywane Camp Nou w okolicach września – października 2024 roku, a przebudowa stadionu miałaby się zakończyć latem 2026 roku.

