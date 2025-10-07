Barcelona zagra w USA. Tyle zarobi za jeden mecz La Liga

Barcelona zmierzy się z Villarrealem w Stanach Zjednoczonych. UEFA wyraziła zgodę na rozegranie tego spotkanie poza granicami Hiszpanii. Ile Duma Katalonii zarobi na tym meczu? RAC1 podaje przybliżoną kwotę.

Christian Bertrand/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Villarreal CF

Barcelona kontra Villarreal w Miami. Solidny zarobek

Chociaż władze ligi jeszcze oficjalnie tego nie potwierdziły pojedynek Villarreal – Barcelona zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych. UEFA poinformowała oba kluby o możliwości organizacji meczu poza granicami Hiszpanii. Mecz 17. kolejki La Liga ma odbyć się 21 grudnia w Miami. Ostateczna data nie została jeszcze ustalona.

Dla rywalizujących drużyn kluczowe znaczenie mają korzyści finansowe, wynikające z tego faktu. RAC1 ujawnia, ile Barcelona zarobi na zmianie miejsca gry. – Mówimy tu o kwotach rzędu 5-6 milionów euro, nie licząc innych pozycji, które również mogą zwiększyć zarobek (merchandising, licencjonowanie lub sponsoring) – pisze Roger Saperas.

Czy zgoda UEFA na organizację meczu poza Hiszpanią oznacza, że w przyszłości takich spotkań będzie więcej? W tej kwestii wypowiedział się Aleksander Ceferin, prezydent europejskiej federacji:

– Chociaż szkoda, że musimy pozwolić na rozegranie tych dwóch meczów (oprócz Villarreal – Barcelona także Milan – Como), to jest to wyjątkowa decyzja i nie należy jej traktować jako precedensu. Nasze zobowiązanie jest jasne: chronić integralność lig krajowych i zapewnić, aby piłka nożna pozostała zakorzeniona w swoim środowisku lokalnym.