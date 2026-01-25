Barcelona z nową umową dla gwiazdy. Dwukrotna podwyżka!

Barcelona w najbliższym czasie chce sfinalizować rozmowy z jedną ze swoich gwiazd. Fernando Polo przekonuje, że Blaugrana zaoferuje pomocnikowi blisko dwukrotną podwyżkę wynagrodzenia.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (Espanyol - FC Barcelona)

Barcelona nagrodzi pomocnika

Dobre występy podstawą do nagrody – z tego założenia wychodzi Barcelona. Fermin Lopez w tym sezonie zdobył już dziesięć bramek i zanotował dziesięć asyst w 24 meczach. Tylko w styczniu ofensywny pomocnik strzelił trzy gole i zapisał na swoim koncie pięć ostatnich podań. Znakomita dyspozycja 22-latka nie przeszła bez echa.

Fernando Polo twierdzi, że Duma Katalonii jest o krok od finalizacji rozmów ze swoim wychowankiem. Blaugrana oferuje mu nową umowę. Jeżeli Fermin Lopez zaakceptuje jej warunki, to zwiąże się z klubem kontaktem ważnym aż do 30 czerwca 2031 roku.

Porozumienie zakłada znaczną, bo dwukrotną podwyżkę wynagrodzenia. Obecnie reprezentant Hiszpanii inkasuje cztery miliony euro za sezon gry. Dziennikarz Mundo Deprtivo dodaje, że mistrz olimpijski z Paryża zagwarantuje sobie także premie. Będą one uzależnione od jego wyników.