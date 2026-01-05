Barcelona szykuje powrót zawodnika. Przełomowe informacje

Barcelona zmierzy się w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao w Dżuddzie. Roger Torello z "Mundo Deportivo" poinformował, że z drużyną poleci Ronald Araujo.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ronald Araujo wróci do kadry meczowej

FC Barcelona wygrała już osiem meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Katalończycy są na czele tabeli La Liga i od dłuższego czasu utrzymują czteropunktową przewagę nad drugim Realem Madryt. Już 7 stycznia drużyna Hansiego Flicka zmierzy się w Arabii Saudyjskiej z Athletikiem Bilbao w ramach półfinału Superpucharu Hiszpanii.

Jednym z najczęściej komentowanych tematów wokół zespołu jest sytuacja Ronalda Araujo. Jak informuje Roger Torello z „Mundo Deportivo”, urugwajski obrońca ma polecieć z drużyną na Bliski Wschód, choć jego udział w meczu nie jest jeszcze pewny.

Sztab szkoleniowy i władze katalońskiego giganta chcą, by Araujo miał kontakt z zespołem. Stawiają też na stopniowe odbudowywanie rytmu meczowego zawodnika i pewności siebie po trudnym okresie spędzonym poza boiskiem. W obecnym sezonie 26-latek zdobył dwie bramki w 15 meczach na wszystkich frontach.

Urugwajczyk w ubiegłym miesiącu wyjechał do Izraela, by uporać się z problemami psychicznymi. Od końca listopada nie wystąpił w meczu Barcelony, kiedy to otrzymał czerwoną kartkę w meczu z Chelsea na Stamford Bridge w Lidze Mistrzów. Po przerwie świątecznej Araujo powrócił już do zajęć treningowych z zespołem.

Po zwycięstwie nad Espanyolem (2:0), piłkarze Barcelony otrzymali dzień wolny, a do treningów wrócą w poniedziałek. Następnie Hansi Flick ogłosi listę powołanych. Mecz Barcelona – Athletic Bilbao rozpocznie się w środę, 7 stycznia, o godzinie 20:00 w Dżuddzie.