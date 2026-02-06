Barcelona poznała rywala w Pucharze Króla. Oto pary półfinałowe

FC Barcelona, Atletico Madryt, Real Sociedad i Athletic Bilbao to półfinaliście tegorocznego Pucharu Króla. W piątek 6 lutego 2026 roku odbyło się losowanie par półfinałowych. Oto wynik.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona – Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla! Wyniki losowania

W ostatnich dniach odbyły się ćwierćfinałowe mecze w Pucharze Króla, które wyłoniły czterech półfinalistów. O finał krajowego pucharu powalczą: FC Barcelona, Atletico Madryt, Athletic Bilbao i Real Sociedad. W piątek 6 lutego 2026 roku odbyło się losowanie par półfinałowych. Katalończycy, aby obronić tytuł, będą musieli przejść w 1/2 finału drużynę Diego Simeone.

Oprócz rywalizacji Barcelona – Atletico w półfinale czeka nas także konfrontacja Athletic Bilbao – Real Sociedad. Na tym etapie rozgrywek odbędzie się mecz i rewanż, a zwycięzca dwumeczu awansuje do wielkiego finału, który odbędzie się na stadionie w Sewilli.

Wyniki losowania par półfinałowych Pucharu Króla:

Atletico Madryt – FC Barcelona

Athletic Bilbao – Real Sociedad

W ćwierćfinale Barcelona wyeliminowała po niesamowitej końcówce rewelację Pucharu Króla, czyli drugoligowe Albacete. Z kolei Atletico Madryt rozbiło Betis (5:0). Więcej emocji podobnie jak w starciu Blaugrany było w dwóch pozostałych meczach. Real Sociedad pokonał Alaves (3:2), a Athletic Bilbao wyrzuciło za burtę Valencię, wygrywając (2:1).

Półfinał Pucharu Króla odbędzie się w dniach 10-12 lutego i 3-5 marca. Dokładny terminarz nie został jeszcze potwierdzony.