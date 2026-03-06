Barcelona poznała plan Flicka. Odejdzie, jeśli spełni się jeden scenariusz

FC Barcelona w połowie marca przeprowadzi wybory prezydenckie. Ich wynik jest mocno powiązany z przyszłością trenera. Hansi Flick zostanie w klubie tylko wtedy, jeśli Joan Laporta wygra - przekazał Florian Plettenberg.

Flick odejdzie z Barcelony, jeśli Laporta przegra wybory

FC Barcelona za nieco ponad tydzień wybierze prezydenta na kolejną kadencję. W latach 2026-2031 ze sterami klubu usiądzie Victor Font lub ponownie Joan Laporta. Nieco większe szanse na ten moment ma drugi działacz, który latem 2024 roku zatrudniał Hansiego Flicka.

Z informacji, jakie przekazał Florian Plettenberg, wynika, że Hansi Flick swoją przyszłość w Barcelonie wiąże właśnie z Laportą. Co ciekawe, jeśli nie wygra on wyborów prezydenckich, niemieckie szkoleniowiec opuści Katalonię latem lub po wygaśnięciu umowy w 2027 roku.

To nie pierwszy raz, gdy media rozpisują się na temat przyszłości 61-letniego trenera. Już od kilku miesięcy, co jakiś czas pojawiają się plotki, że Flick zamierza zrezygnować z posady po zakończeniu sezonu. Natomiast plany byłego selekcjonera reprezentacji Niemiec nie zostały nigdy potwierdzone. Ze względu na bliskie relacje obu panów niewykluczone, że taki scenariusz stanie się faktem.

Flick pracuje w Barcelonie od lipca 2024 roku. W pierwszym roku pracy z klubem sięgnął po potrójną koronę na krajowym podwórku. Dodatkowo awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Tegoroczna kampania przyniosła im kolejne trofeum, jakim było zdobycie Superpucharu Hiszpanii. Wciąż liczą się w walce o triumf w La Liga, a także Lidze Mistrzów. Z Pucharu Króla odpadli jednak w półfinale.

Bilans Flicka w Barcelonie to 101 meczów, 76 zwycięstw, 9 remisów i 16 porażek.