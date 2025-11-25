Barcelona: oto najlepsi strzelcy w historii klubu [TOP 20]

Barcelona w swoich szeregach na przestrzeni całej historii miała całą masę bardzo dobrych piłkarzy, którzy zdobywali wiele bramek. Liderem tej klasyfikacji jest oczywiście Leo Messi, ale wysoko znajduje się także Robert Lewandowski.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona

Najlepsi strzelcy w historii FC Barcelony

Barcelona to jeden z tych klubów, który w całej swojej historii może pochwalić się wieloma piłkarzami, którzy w jego barwach zdobywali wiele goli i bili wszelkie rekordy. Oczywiście, pierwszym graczem, który przychodzi nam na myśl myśląc o Dumie Katalonii i golach, jest Leo Messi, którym pod tym względem nie ma sobie absolutnie równych.

Argentyńczyk w całej historii FC Barcelony zdobył najwięcej goli i jest samodzielnym liderem tego zestawiania. Kibiców jednak zawsze może ciekawić to, kto jest na kolejnych miejscach. Wielu zastanawia się także na tym, czy Lamine Yamal ma szansę pobić lub przynajmniej zbliżyć się do legendarnego Messiego. Cóż, na ten moment trudno wyrokować, bowiem utalentowany Hiszpan jest daleko poza czołówką. Niemniej wpływ na to będzie mieć zapewne wiele czynników, choć wynik 672 trafień dla ekipy ze stolicy Katalonii wydaje się na ten moment poza czyimkolwiek zasięgiem.

Co ciekawe, jednak w absolutnym topowym zestawieniu wysoko znajduje się Polak, Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski, który wciąż poprawia swój wynik aktualnie (stan na 18 listopada 2025 roku) zajmuje 13. miejsce w zestawieniu najlepszych strzelców Barcelony. Na jego koncie jest 108 trafień i wciąż ma szansę na awans do pierwszej dziesiątki i przegonienie m.in. Hristo Stoichkova. Niemniej za plecami Polaka znajdują się takie ikony jak chociażby Luis Enrique oraz Neymar.

Oto pełne zestawienie najlepszych strzelców FC Barcelony w historii:

1. Leo Messi – 672 gole w 778 meczach

2. Cesar Rodriguez – 226 goli w 344 meczach

3. Luis Suarez – 195 goli w 283 meczach

4. Laszlo Kubala – 193 gole w 254 meczach

5. Samuel Eto’o – 130 goli w 199 meczach

6. Rivaldo – 130 goli w 235 meczach

7. Mariano Martin – 129 goli w 144 meczach

8. Patrick Kluivert – 122 gole w 257 meczach

9. Carles Rexach – 122 gole w 449 meczach

10. Josep Escola – 120 goli w 191 meczach

11. Hristo Stoichkov – 117 goli w 255 meczach

12. Estanislao Basora – 110 goli w 296 meczach

13. Robert Lewandowski – 108 goli w 159 meczach (stan na 18 listopada 2025 roku)

14. Luis Enrique – 108 goli w 300 meczach

15. Jose Antonio Zaldua – 106 goli w 215 meczach

16. Evaristo de Macedo – 105 goli w 151 meczach

17. Eulogio Martinez – 105 goli w 162 meczach

18. Neymar – 105 goli w 186 meczach

19. Juan Manuel Asensi – 101 goli w 396 meczach

20. Pedro – 99 goli w 321 meczach