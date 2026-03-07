Barcelona ogłosiła kadrę na mecz. Jest decyzja ws. Lewandowskiego

Barcelona ogłosiła kadrę meczową na sobotnie starcie z Athletic Club. Znalazł się w niej Robert Lewandowski, który będzie do dyspozycji Hansiego Flicka.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski w kadrze Barcelony. Może zagrać w lidze

Barcelona w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Athletic Club. To istotne starcie dla układu tabeli i rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii. Jeśli Blaugrana zwycięży, będzie miała cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt. Ewentualna strata punktów sprawi, że w odstępie jednej kolejki to Królewscy mogą wskoczyć na fotel lidera.

Pod znakiem zapytania stał sobotni występ Roberta Lewandowskiego, który w trakcie meczu z Villarrealem doznał złamania oczodołu. Z tego powodu nie mógł zagrać w rewanżu z Atletico Madryt w ramach Pucharu Króla. Być może okazał się brakującym ogniwem dla drużyny, której zabrakło jednego gola do wyrównania stanu rywalizacji i doprowadzenia do dogrywki.

Przed południem wszystko stało się jasne. Barcelona ogłosiła kadrę meczową, a w niej znalazło się nazwisko Lewandowskiego. Oznacza to, że będzie do dyspozycji Hansiego Flicka, a być może nawet wystąpi od pierwszej minuty. Będzie grał w masce ochronnej po decyzji lekarzy, od których dostał zielone światło na grę.

Lewandowski w tym sezonie balansuje między pierwszym składem a ławką rezerwowych. Flick rotuje między nim a Ferranem Torresem. Polak w 32 spotkaniach uzbierał 14 bramek oraz 3 asysty. W sobotę będzie miał okazję, aby poprawić swój dorobek strzelecki.