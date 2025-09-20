Barcelona odetchnęła. Pomocnik szykuje się do powrotu na boisko

Barcelona od trzech meczów musi sobie radzić bez kontuzjowanego Gaviego. Według dziennika "AS", hiszpański pomocnik nie odczuwa bólu w kolanie i wkrótce może wrócić do treningów.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gavi wkrótce wróci. Barcelona może liczyć na swoją gwiazdę

FC Barcelona zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli La Liga, a jedyne punkty straciła w wyjazdowym starciu z Rayo Vallecano. Drużyna Hansiego Flicka świetnie rozpoczęła także rozgrywki Ligi Mistrzów. Na St. James’ Park pokonała Newcastle United (2:1), a bohaterem został Marcus Rashford, który zdobył dwie bramki. Dla angielskiego napastnika były to pierwsze trafienia w barwach Dumy Katalonii, która rozważa wykupienie z Manchesteru United.

Tymczasem w klubie z Camp Nou niepokój wzbudza sytuacja Gaviego. Pomocnik od trzech tygodni zmaga się z urazem łąkotki w prawym kolanie. Początkowo zakładano, że problem nie będzie poważny i rozważano nawet możliwość operacji. Po konsultacjach z otoczeniem zawodnika sztab medyczny zdecydował się na leczenie zachowawcze i ta decyzja zaczyna przynosić efekty.

Według informacji „AS”, stan 21-latka uległ wyraźnej poprawie, a sam Gavi nie odczuwa już bólu. W klubie panuje optymizm, że Hiszpan wkrótce wróci na boisko. Pomocnik ma rozpocząć indywidualne treningi, a następnie stopniowo dołączyć do reszty zespołu.

W bieżącym sezonie Gavi rozegrał dwa mecze ligowe i zanotował asystę przy trafieniu Lamine Yamala w spotkaniu z Mallorcą. 28-krotny reprezentant Hiszpanii jest związany z Barceloną kontraktem obowiązującym do czerwca 2030 roku.