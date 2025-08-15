Barcelona już w sobotę rozpoczyna sezon w La Liga, ale Joan Garcia nadal nie został zarejestrowany. Jak wygląda sytuacja nowego golkipera?

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona ciągle bez kluczowej wiadomości

Pierwszym rywalem mistrzów Hiszpanii będzie RCD Mallorca. Barcelona oczywiście jest faworytem rywalizacji na Son Moix, ale należy pamiętać iż dwa lata temu gospodarze zdołali zatrzymać Blaugranę – w 7. kolejce La Liga padł remis 2:2. Teraz Duma Katalonii nie powinna dopuścić do takiej wpadki, jednak jej szanse na zwycięstwo będą większe, jeżeli w wyjściowym składzie pojawi się Joan Garcia.

Nowy bramkarz FCB ciągle nie został zarejestrowany w La Liga. Chociaż mecz ma Majorce odbędzie się już jutro, David Ibáñez z El Desmarque przekonuje, że kibice drużyny Hansiego Flicka nie powinni mieć żadnych powodów do obaw. Hiszpan zagra na otwarcie sezonu.

W ciągu kilku najbliższych godzin klub doczeka się oficjalnej rejestracji swojego nowego numeru jeden. Chociaż już wczoraj hiszpańskie media informowały, iż – dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu ws. ter Stegena – Garcia od razu pojawi się w „systemie”, to okazało się, że na finalizację tego procesu trzeba nieco poczekać.

Joan Garcia entrenando esta mañana. Todavía sigue sin estar inscrito. La previsión del Barça es que la Liga le pueda inscribir en las próximas horas por la lesión de Ter Stegen y que juegue mañana contra el Mallorca #fcb #fcblive pic.twitter.com/DuSfyrml9F — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 15, 2025

Mimo zauważalnego opóźnienia, nowy nabytek Barcelony ma znaleźć się w kadrze meczowej i podstawowym składzie. Wiemy, kogo na pewno zabraknie w sobotnim pojedynku.