Barcelona musi opóźnić powrót na Camp Nou. Straci miliony

Barcelona nie ma szczęścia w kwestii renowacji Spotify Camp Nou, a kolejne raporty tylko pogarszają sytuację. Klub początkowo planował powrót na swój stadion pod koniec 2024 roku, potem przesunięto termin na luty 2025, a teraz wygląda na to, że opóźnienie może być jeszcze większe.

Barcelona nie wróci na Camp Nou w tym sezonie

Barcelona mierzy się z kolejnymi komplikacjami dotyczącymi modernizacji Spotify Camp Nou. Choć jeszcze niedawno liczono, że stadion będzie gotowy na El Clasico z Realem Madryt w maju, teraz wydaje się to mało prawdopodobne. Co więcej, najnowsze informacje sugerują, że drużyna może nie wrócić na swój obiekt nawet do stycznia 2026 roku.

Jak podaje Jordi Cardero, kolejne opóźnienie to ogromny cios dla finansów klubu. Brak powrotu na Camp Nou w tym sezonie oznacza stratę 28 milionów euro z budżetu, co wynika głównie z niższych wpływów z biletów. Nie tylko liczba dostępnych miejsc jest ograniczona na Estadi Olímpic Lluís Companys, ale także ceny wejściówek nie dorównują tym na przebudowywanym obiekcie.

Aby zniwelować straty, Joan Laporta i zarząd planują uwzględnienie w budżecie zysków ze sprzedaży Unai Hernandeza, Vitora Roque i innych zawodników. Jednak nawet to nie zmienia faktu, że sytuacja Barcelony jest daleka od ideału.

Największym problemem pozostają kwestie bezpieczeństwa. Według raportów Camp Nou nie spełnia jeszcze norm wymaganych przez straż pożarną, a kluczowe elementy, takie jak drogi ewakuacyjne i systemy bezpieczeństwa, nie są gotowe. Dodatkowym utrudnieniem jest budowa loży VIP, która zajmie co najmniej trzy miesiące i może się jeszcze przedłużyć.

Wszystko wskazuje na to, że Barcelona zakończy sezon na Montjuic i być może tam rozpocznie również kolejny. Klub pozostaje w trudnym położeniu, a kibice muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim ponownie będą mogli wspierać Blaugranę na Spotify Camp Nou.