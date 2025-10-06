Barcelona musi go sprzedać. „Inaczej nie będą wygrywać”

Barcelona zanotowała bolesną porażkę w spotkaniu z Sevillą. Postawa jednego z zawodników Blaugrany została surowo oceniona przez Jamiego Carraghera. Były piłkarz i ekspert Sky Sports nie ma wątpliwości - tego gracza należy sprzedać.

Magara Press SL/ Alamy Na zdjęciu: Sevilla FC - FC Barcelona

Barcelona traci na błędach obrońcy

W niedzielnym pojedynku na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan drużynie Hansiego Flicka nie układało się dosłownie nic. Sevilla do przerwy prowadziła 2:1 – na trafienia Alexisa Sancheza i Isaaca Romero Barcelona odpowiedziała dopiero w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Po mianie stron gospodarze zdobyli jeszcze dwie bramki, a Blaugrana… nie wykorzystała rzutu karnego. Jedenastkę zmarnował Robert Lewandowski.

Polak bez wątpienia był jednym z antybohaterów tej potyczki. Negatywnie wyróżnił się także Ronald Araujo. Reprezentant Urugwaju zaliczył fatalny występ, co nie umknęło uwadze Jamiego Carraghera. Ekspert stacji Sky Sports wypowiedział się na temat obrońcy Dumy Katalonii:

– Za każdym razem, gdy Barcelona mierzy się z elitarnym przeciwnikiem, Araujo traci koncentrację, co bardzo drogo ją kosztuje. Jeśli chcą osiągać dobre wyniki, muszą go sprzedać. Bez wahania – przyznał legendarny defensor Liverpoolu, cytowany przez Lluísa Miguelsanza.

– Podoba mi się podejście Araujo do meczów, ale przychodzi moment, w którym pasja nie wystarcza. Obrona na tym poziomie opiera się na podejmowaniu decyzji, a nie tylko na wślizgach. I właśnie w tym Araujo ma braki, które ostatecznie szkodzą jego drużynie w decydujących momentach sezonu – dodał Carragher.