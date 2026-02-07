Barcelona zmierzy się z Mallorką. Lewandowski zagra od początku?

FC Barcelona podejmie u siebie Mallorkę w meczu 23. kolejki La Ligi. Przedstawiamy przewidywane składy na dzisiejszy pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 16:15.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – RCD Mallorca. Na kogo postawi Hansi Flick?

Już dziś późnym popołudniem odbędzie się spotkanie pomiędzy Barceloną a Mallorką w ramach 23. kolejki La Ligi. Ekipa Dumy Katalonii przystępuje do tego pojedynku w roli zdecydowanego faworyta, ponieważ przed tą serią gier przewodzi ligowej tabeli z dorobkiem 55 punktów. Podopieczni Hansiego Flicka celują w kolejne zwycięstwo. Z kolei drużyna Czerwono-Czarnych zajmuje obecnie 14. miejsce w stawce, mając na koncie 24 oczka i walcząc głównie o spokojne utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Hansi Flick w dzisiejszym meczu nie będzie mógł skorzystać z takich zawodników jak Andreas Christensen, Gavi, Pedri oraz Raphinha, którzy wciąż zmagają się z urazami. Po stronie przyjezdnych z Majorki prawdopodobnie zabraknie z kolei Marasha Kumbulli i Takumy Asano. W związku z absencjami obaj szkoleniowcy będą zmuszeni do rotacji w wyjściowych jedenastkach oraz poszukania alternatywnych rozwiązań personalnych.

Polskich kibiców najbardziej interesuje sytuacja Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego. Wszystko wskazuje na to, że nasi rodacy po raz kolejny rozpoczną mecz na ławce rezerwowych. W podstawowym składzie gospodarzy powinni natomiast pojawić się m.in. Joan Garcia, Frenkie de Jong czy Ferran Torres. Pierwszy gwizdek w potyczce Barcelony z Mallorką wybrzmi już dzisiaj (sobota, 7 lutego) o godzinie 16:15.

Przewidywane składy na mecz Barcelony z Mallorką

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Olmo, De Jong, Fermin – Yamal, Torres, Rashford

Mallorca: Roman – Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica – Mascarell, Costa – Antonio Sanchez, Darder, Virgili – Muriqi