Barcelona liczy na cud. Flick mówił o tym, co muszą zrobić, żeby wygrać z Atletico

FC Barcelona będzie musiała odrobić cztery bramki straty, jeśli chce awansować do finału Pucharu Króla. Hansi Flick na konferencji prasowej odpowiadał na pytania przed meczem z Atletico Madryt.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick wierzy, że Barcelona odwróci losy dwumeczu z Atletico

FC Barcelona przegrała pierwszy mecz półfinałowy w Pucharze Króla z Atletico Madryt aż (0:4). Taki wynik stawia Katalończyków w arcytrudnym położeniu. Kwestie awansu do finału należy rozpatrywać w kategoriach cudu. Natomiast w przeszłości udowodnili, że przy odrobinie szczęścia są w stanie dokonać niemożliwego. Wiary w odwrócenie losów dwumeczu nie traci Hansi Flick.

Szkoleniowiec Blaugrany zapewniał na konferencji prasowej, że będzie wierzył do końca w szczęśliwe zakończenie. Opowiedział o tym, co będzie kluczem do zwycięstwa w starciu z Atletico Madryt. Warto dodać, że Barcelona zagra bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski w ostatnim ligowym spotkaniu doznał kontuzji.

– Myślę, że zawsze trzeba wierzyć. Kibice będą nas wspierać. Będzie ciężko, ale damy radę. Musimy sprawić, by niemożliwe stało się możliwe. Nie poddamy się do samego końca. Ważne jest również to, aby zachować czyste konto – mówił Hansi Flick.

– W meczu z Villarrealem widzieliśmy zupełnie inną drużynę. Jutro musimy skupić się na tym, aby grać jako zespół. Musimy zagrać mądrze. Będziemy głodni zwycięstwa i chcę ten głód zobaczyć u zawodników. To jest klucz – dodał.

– Chcemy zagrać w swoim stylu. Analizowaliśmy wszystko, co może się wydarzyć. Myśleliśmy o wszystkim, co może dać nam przewagę. Musimy grać jako zespół z piłką i bez piłki. Musimy naciskać oraz wygrywać pojedynki jeden na jednego. Nie możemy pozwolić sobie na stratę posiadania futbolówki – opowiadał trener FC Barcelony.

Rewanżowy mecz Barcelona – Atletico odbędzie się we wtorek 3 marca 2026 roku o godzinie 21:00.