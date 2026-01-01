Barcelona kupuje wielki talent. Historyczny transfer

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (Barcelona - Atletico)

Barcelona wygrała wyścig. Nowy napastnik na Camp Nou

O zainteresowaniu Blaugrany młodzieżowym reprezentantem Egiptu media informowały już na początku grudnia. Barcelona miała nie tylko obserwować, ale także podjąć konkretne działania w sprawie transferu nastoletniego talentu. Hamza Abdelkarim był zdecydowany na przenosiny do Hiszpanii, a Duma Katalonii musiała osiągnąć porozumienie z Al-Ahly Kair.

Ismael Mahmoud twierdzi, że lider La Liga zamknął negocjacje z Czerwonymi Diabłami i zakończyły się one po myśli FCB. Abdelkarim przeniesie się na Camp Nou – najpierw na zasadzie wypożyczenia. Barcelona będzie mogła wykupić 18-latka za 1,5 miliona euro. Klub z Kairu zapewnił sobie 15% kwoty od kolejnej sprzedaży swojej gwiazdki.

Abdelkarim, pierwszy Egipcjanin w historii Barcelony, w poprzednim roku pokazał się z kapitalnej strony w meczach młodzieżowej reprezentacji Faraonów. W czterech starciach Mistrzostw Afryki U-17 środkowy napastnik strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę. Natomiast na Mistrzostw Świata do lat 17 zdobył dwie bramki i zaliczył jedno ostatnie podanie w czterech pojedynkach.