Marcus Rashford będzie mógł w sobotę zadebiutować w Barcelonie. Klub zdołał go zarejestrować przed meczem z Mallorcą. Kluczową rolę odegrał w tym Hansi Flick - twierdzi "El Pais".

fot. rosdemora Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick pomógł w rejestracji Rashforda

Barcelona zainauguruje ligowy sezon sobotnim meczem na wyjeździe z Mallorcą. Z tym rywalem nie zagra polski duet – Robert Lewandowski w dalszym ciągu nie wrócił do pełnej sprawności po odniesionym urazie, zaś Wojciech Szczęsny nie został zarejestrowany. Klub nie zdążył tego zrobić, więc jego miejsce na ławce rezerwowych zajmie najprawdopodobniej Inaki Pena. Numerem jeden między słupkami Blaugrany będzie natomiast Joan Garcia.

Rzutem na taśmę Barcelona zdążyła zarejestrować także drugi letni nabytek, czyli Marcusa Rashforda. Jego nazwisko także znalazło się na liście powołanych na mecz z Mallorcą. Wokół Anglika pojawiało się sporo wątpliwości, a media były wręcz przekonane, że debiut zostanie odłożony w czasie. Tak się jednak nie stało, więc Hansi Flick będzie mógł z niego skorzystać już teraz.

„El Pais” ujawnia, że to właśnie determinacja Flicka okazała się kluczowa w kwestii rejestracji Rashforda. Gdyby nie jego nastawienie, być może Barcelona świadomie by z tym tematem poczekała do następnej kolejki.

Obecność Rashforda w kadrze to dobra informacja, bowiem Flick ma więcej opcji do zastąpienia kontuzjowanego Lewandowskiego. Były gwiazdor Manchesteru United był podczas sparingów sprawdzany właśnie w roli napastnika, gdzie będzie rywalizował z Ferranem Torresem. Jeden z nich powinien w sobotę wybiec od pierwszej minuty.