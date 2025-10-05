Barcelona przed przerwą na mecze reprezentacji zmierzy się z Sevillą na Ramon Sanchez Pizjuan. Czy Robert Lewandowski zagra w podstawowym składzie? Hiszpańskie media nie mają wątpliwości.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona kontra Sevilla. Lewandowski w pierwszym składzie?

W sobotę Real Madryt pokonał Villarreal 3:1 w spotkaniu 8. kolejki La Liga i awansował na pozycję lidera. Dzień później do rywalizacji przystępuje Barcelona, którą czeka wyjazdowy pojedynek z Sevillą. Jeżeli Duma Katalonii chce wrócić na szczyt, musi sięgnąć po komplet punktów. Pomóc jej w tym może Robert Lewandowski.

Wojciech Szczęsny bez wątpienia znajdzie się w wyjściowej jedenastce na zmagania na Ramon Sanchez Pizjuan. Doświadczony golkiper zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię. Jednak w przypadku napastnika trudno o taką pewność, ponieważ w tym sezonie 37-latek balansuje między ławką rezerwowych i podstawowym składem. Co przed meczem z Andaluzyjczykami mówią hiszpańskie media?

Mundo Deportivo, Sport i Diario AS są przekonane, że Lewandowski zagra od pierwszych minut. Ofensywę Blaugrany, oprócz Polaka, mają tworzyć Marcus Rahsford i Ferran Torres. Natomiast za plecami byłego snajpera Bayernu Monachium powinien znaleźć się Dani Olmo.

Barcelona do pojedynku z Sevillą przystąpi bez kontuzjowanych Lamine’a Yamala i Raphinhii. Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać także także z Fermina Lopeza, Gaviego, Joana Garcii i Marca-Andre ter Stegena.