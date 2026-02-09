Arbeloa zdecydował. Trzech piłkarzy Realu już wie

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa (Valencia CF - Real Madryt)

Arbeloa podjął decyzję. Definitywny wybór ustawienia

Real Madryt wrócił na właściwe tory. Po zaskakującej porażce w Lizbonie Królewscy sięgnęli po dwa zwycięstwa z rzędu – najpierw pokonali 2:1 Rayo Vallecano, a następnie wygrali 2:0 z Valencią. Alvaro Arbeloa był na tyle zadowolony z postawy swoich podopiecznych, że odwołał poniedziałkowy trening.

Szkoleniowiec Los Blancos zauważył, że na triumf w pojedynku z Nietoperzami wpływ miało ustawienie zespołu. Dlatego właśnie od rywalizacji na Estadio Mestalla trzech zawodników na stałe będzie występowało w linii pomocy. Decyzja Hiszpana dotyczy Federico Valverde, Eduardo Camavingi i Aureliena Tchouameniego.

Wspomniany tercet regularnie balansował między obroną i drugą linią. Było to wywołane kolejnymi kontuzjami nominalnych defensorów. Jednak teraz, niezależnie od stanu osobowego tej formacji Urugwajczyk i duet Francuzów mają pozostać w środku pola, o czym przekonuje Diario AS.

W spotkaniu z Valencią w obronie wystąpili Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Raul Asencio i David Jimenez. Natomiast Valverde, Camavinga i Tchouameni stworzyli trójkąt w centralnej części boiska.