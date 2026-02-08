Real Madryt wyszarpał zwycięstwo. Kapitalny rajd Carrerasa [WIDEO]

Real Madryt wygrał 2:0 z Valencią w meczu 23. kolejki La Ligi. Bohaterem drużyny Królewskich został Alvaro Carreras, który w 65. minucie popisał się świetnym rajdem.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Carreras

Królewscy lepsi od Nietoperzy. Trzy punkty dla ekipy Arbeloi

W niedzielny wieczór na Estadio Mestalla rozegrano spotkanie Valencii z Realem Madryt w ramach 23. kolejki La Ligi. Ekipa Królewskich przyjechała do Walencji w mocno osłabionym składzie, ponieważ Alvaro Arbeloa nie mógł skorzystać z Edera Militao, Viniciusa Juniora, Rodrygo Goesa oraz Jude’a Bellinghama. Mimo braków kadrowych Real pozostawał zdecydowanym faworytem starcia. Gosodarze liczyli na atut własnego boiska, lecz od pierwszych minut to goście częściej utrzymywali się przy piłce i kontrolowali tempo gry.

Pierwsza połowa nie obfitowała jednak w wielkie emocje. Kilka razy próbował przedrzeć się Kylian Mbappe, lecz defensywa zespołu Nietoperzy spisywała się bardzo solidnie. Drużyna z Walencji również potrafiła zagrozić bramce przyjezdnych ze stolicy Hiszpanii, szczególnie po szybkich kontrach, aczkolwiek brakowało jej precyzji pod polem karnym.

Po przerwie tempo wyraźnie wzrosło. W 65. minucie mur Valencii sforsował Alvaro Carreras, popisując się efektownym rajdem i technicznym strzałem. W doliczonym czasie gry wynik ustalił niezawodny Kylian Mbappe, uderzając futbolówkę z bliskiej odległości.

Ostatecznie Real Madryt pokonał Valencię 2:0 i dopisał do swojego dorobku cenny komplet punktów. Po tej kolejce ekipa Los Blancos posiada na koncie 57 oczek, zajmując 2. miejsce w tabeli La Ligi. Liderem pozostaje FC Barcelona, która po sobotnim zwycięstwie 3:0 nad Mallorką ma 58 punktów. Walka o mistrzostwo Hiszpanii zapowiada się więc emocjonująco.

Valencia CF – Real Madryt 0:2 (0:0)

0:1 Alvaro Carreras 65′

0:2 Kylian Mbappe 90+1′