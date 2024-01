fot. Imago/ZUMA Wire Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt przedłużył kontrakt z Carlo Ancelottim o dwa lata

Włoski szkoleniowiec przyznaje, że to ostatni klub w jego karierze

Nie wyklucza natomiast, że w ekipie Królewskich pozostanie na dłużej

Ancelotti liczy na dłuższy pobyt w Realu

Real Madryt ma w tym sezonie bardzo duże szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Po rozczarowującym wyniku w poprzedniej kampanii ma również nadzieję, że znacznie lepiej poradzi sobie w Lidze Mistrzów. Władze klubu są pod wrażeniem pracy Carlo Ancelottiego, który radzi sobie w wyjątkowo trudnych warunkach. Królewscy latem stracili Karima Benzemę i nie ściągnęli napastnika z najwyższej półki, a ponadto nieustannie z urazami wypadają kolejni liderzy.

Zadowolenie z Ancelottiego było na tyle duże, że postanowiono przedłużyć z nim wygasający po sezonie kontrakt. Aktualnie Włoch jest związany z Realem Madryt do połowy 2026 roku. Jak sam zdradza – to jego ostatni klub w trenerskiej karierze.

– Czy zakończę karierę w 2026 roku? To moja ostatnia praca w życiu. Nie wiem, czy przejdę na emeryturę w tym konkretnym roku, ale to na pewno moja ostatnia praca. Nie wiem, kiedy się ona zakończy. Możliwe, że zostanę w Madrycie na dłużej, to zależy od wyników i sukcesów. Do 2026 roku na pewno będę trenerem i obym był nim także w kolejnym latach. Podoba mi się w Realu i chcę tu zostać – deklaruje Ancelotti.

Zobacz również: Klarowne stanowisko Ancelottiego w sprawie transferu obrońcy do Realu