Real Madryt przegrał z Barceloną pierwszy mecz w półfinale Pucharu Króla (0:1)

Carlo Ancelotti uważa, że rywal nie zasłużył na zwycięstwo

Jest też zadowolony z postawy swoich graczy

“Rozegraliśmy dobry mecz”

Real Madryt poniósł w czwartek bolesną porażkę. Królewscy przegrali u siebie z Barceloną (0:1) wydatnie utrudniając sobie kwestię awansu do finału Pucharu Króla. Blaugrana mierzyła się z licznymi absencjami, przez co postawiła na zwartą defensywę i osiągnęła swój cel. Los Blancos nie oddali ani jednego celnego strzału. Mimo tego Carlo Ancelotti jest zadowolony z gry swoich podopiecznych.

– Myślę, że to był dobry mecz, rozegraliśmy dobre spotkanie. Chcieliśmy grać z intensywnością i to zrobiliśmy. Zakładaliśmy wysoki pressing. Fakt, że Barcelona miała tylko 35% posiadania piłki pokazuje, że dobrze radziliśmy sobie pod tym względem. Mogliśmy lepiej radzić sobie w ostatniej tercji boiska, ale linie defensywne Barcelony były bardzo zamknięte. To mecz, który dodaje nam pewności siebie przed rewanżem – powiedział odważnie włoski szkoleniowiec.

Ancelotti nie unikał też pytań o to, czy Barcelona wygrała zasłużenie.

– Według mnie nie. To chyba dość oczywiste. To prawda, że my nie mieliśmy okazji, ale myślę, że pod względem pressingu i obrony to był jeden z naszych najlepszych meczów – wyznał wprost Carletto.

Rewanżowe starcie w Pucharze Króla dopiero za miesiąc. Teraz Królewscy muszą skupić się na La Lidze, gdzie w weekend zmierzą się na wyjeździe z Realem Betis.

