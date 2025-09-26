Alonso wskazał element do poprawy. Nad tym Real musi pracować

Real Madryt zagra w sobotę derbowe starcie z Atletico Madryt. Przed meczem Xabi Alonso wziął udział w konferencji prasowej. Jedno z pytań dotyczyło elementu, który jego zdaniem wymaga poprawy.

Nieprzewidywalność – słowo klucz w taktyce Xabiego Alonso

Real Madryt w najbliższą sobotę (27 września) czeka pierwszy poważny sprawdzian w La Liga. Xabi Alonso i spółka zmierzą się w derbowym starciu z odwiecznym rywalem. Na Metropolitano Stadium czeka ich rywalizacja z Atletico Madryt. Biorąc pod uwagę formę obu drużyn, Królewscy będą zdecydowanym faworytem nadchodzącego spotkania. Gospodarze wygrali jak dotąd tylko dwa mecze w lidze.

Kiepski początek sezonu sprawił, że Atletico Madryt zajmuje dopiero 8. miejsce w tabeli ze stratą 9 punktów do Realu. Z kolei Los Blancos w bieżących rozgrywkach nie przegrali ani jednego meczu, odnosząc siedem zwycięstw i tracąc ledwie trzy bramki w La Liga.

Dzień przed derbowym starciem odbyła się konferencja prasowa. Xabi Alonso był pytany m.in. o to, jaki element w grze Realu Madryt wymaga poprawy. Hiszpański taktyk odniósł się także do serii siedmiu zwycięstw z rzędu, a co za tym idzie pewności siebie.

– Co musimy poprawić? Myślę, że musimy być bardziej nieprzewidywalni. Nie możemy zawsze atakować i grać w ten sam sposób – powiedział Xabi Alonso, cytowany przez profil Madrid Zone.

– Nie możemy być zbyt pewni siebie i myśleć, że wygramy mecz samym wejściem na boisko. Musimy pozostać skoncentrowani, i zmotywowani. Nie możemy stracić koncentracji – podkreślał trener Realu Madryt.