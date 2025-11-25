Alonso porównał się do Mourinho. Jasne stanowisko

Xabi Alonso pojawił się na konferencji prasowej przed meczem Olympiakos - Real Madryt w 5. kolejce Ligi Mistrzów. Trener Królewskich odniósł się do informacji, które sugerują konflikt w szatni.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso jak Mourinho i Ancelotti

Real Madryt i Xabi Alonso zakończą współpracę przez konflikt w szatni? Hiszpańskie media regularnie informują o kolejnych nieporozumieniach na linii piłkarze – trener. Pozycja szkoleniowca, przynajmniej według prasy, nie jest zbyt mocna. Hiszpan postanowił zareagować na te doniesienia na konferencji prasowej.

– To nie jest pierwsza taka sytuacja w historii Realu Madryt. Widziałem, że podobne rzeczy przytrafiały się Mourinho i Ancelottiemu – stwierdził Alonso. – Ludzie mówią, że Real to drużyna zawodników, a nie trenera? W każdym zespole najważniejsi są zawodnicy, a nie trener. Zadaniem trenera jest jedynie pomoc zawodnikom w osiągnięciu lepszych wyników – kontynuował szkoleniowiec Los Blancos.

– Czy uważam, że zawodnicy mają potencjał, by zwolnić trenera? Nie będę o tym mówił, bo mam wielki szacunek do moich piłkarzy. Myślę tylko o tym, co dzieje się na boisku treningowym i na boisku, nic więcej. Nic innego mnie nie obchodzi – przyznał Hiszpan.